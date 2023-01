ASUS: Mouse gaming ROG Harpe Ace Aim Lab Edition e Mousepad presentati al CES

Mouse gaming ROG Harpe Ace Aim Lab Edition

ROG e Aim Lab, trainer di milioni di giocatori di FPS in tutto il mondo, si sono uniti per creare nuove periferiche in grado di aiutare i gamer a esprimere in pieno il loro potenziale. Il mouse gaming wireless ROG Harpe Ace Aim Lab Edition è realizzato per gli atleti di eSport e gli aspiranti professionisti del gaming. Progettato per i giochi FPS competitivi, questo mouse ultraleggero da 54 grammi ha un fattore di forma ambidestro che è stato sviluppato in collaborazione con i professionisti degli eSport di Aim Lab per fornire un supporto ottimale per il palmo e contemporaneamente la necessaria stabilità, in modo da esercitare un controllo migliore attraverso una presa salda.

Questo esclusivo crossover ha portato anche a realizzare Aim Lab Settings Optimizer, una funzionalità del software Aim Lab esclusiva per ROG Harpe Ace che aiuta i giocatori ad analizzare e personalizzare le impostazioni del mouse, al fine di renderle ottimali rispetto ai propri punti di forza e alle specifiche performance desiderate.

Il mouse offre inoltre connettività tri-mode con flessibilità senza pari in virtù di USB cablata, RF a bassa latenza da 2,4 GHz e modalità Bluetooth per associare fino a tre dispositivi. La tecnologia wireless ROG SpeedNova garantisce prestazioni wireless affidabili e a bassa latenza e un'efficienza energetica ottimizzata nella modalità RF a 2,4 GHz. Le impostazioni del mouse utilizzate di frequente possono essere regolate direttamente premendo diverse combinazioni di pulsanti, rendendo la periferica perfetta anche per le calibrazioni "al volo". I Micro Switch ROG garantiscono una durata di 70 milioni di clic e un feeling di click preciso e consistente. Il mouse è fornito anche di un esclusivo e pratico set di adesivi antiscivolo che incrementano il grip, assicurando la presa migliore, e aggiungono anche un tocco di eleganza e personalizzazione.