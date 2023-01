ROG Rapture GT-BE98: ASUS presenta il primo router gaming quad-band al mondo

In occasione del CES 2023, ASUS ha presentato i suoi nuovi prodotti, tra i quali è incluso anche il primo router gaming quad-band al mondo, il ROG Rapture GT-BE98.

Vediamo tutte le caratteristiche di questo prodotto tramite il comunicato ufficiale di ASUS.

ROG Rapture GT-BE98 è il primo router gaming quad-band al mondo a offrire il nuovo standard WiFi 7. Sfruttando tutto il potenziale del WiFi 7 grazie al supporto del canale a 320 MHz nella banda a 6 GHz, offre velocità superiori fino al 160% rispetto alla generazione precedente. Inoltre, grazie alla modulazione 4K QAM può inviare più dati per singola trasmissione: le velocità di picco raggiunte nel trasferimento dei dati sono fino al 20% superiori, offrendo velocità sorprendenti fino a 25.000 Mbps.

Inoltre, due funzioni rivoluzionarie aggiuntive, Multi-Link Operation e Multi-RU Puncturing, consentono a GT-BE98 di assicurare connessioni wireless più efficienti e affidabili. Il funzionamento Multi-Link trasmette simultaneamente su diverse bande e canali per aumentare il throughput del dispositivo, ridurre la latenza e migliorare l'affidabilità. I processi Multi-RU Puncturing invece segmentano l'ampia larghezza di banda del canale in unità più piccole, consentendo di eliminare le interferenze sulla larghezza di banda rimanente e aumentandone l'efficienza complessiva.

I gamer possono godere di velocità di trasferimento dati fino a 10 volte superiori per attività che richiedono larghezza di banda con una porta WAN/LAN da 10 Gbps e due porte LAN da 10 Gbps. Inoltre, per i gamer che vivono in case più grandi, l'esclusivo ASUS RangeBoost Plus migliora la portata del segnale e la complessiva copertura. Da ultimo l'accelerazione di gioco a tre livelli, esclusiva di ROG, assicura esperienze di gioco davvero premium.