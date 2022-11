Asus ROG annuncia i monitor gaming Swift OLED con 4K, 140Hz e HDR10, prezzi e dettagli

Asus Republic of Gamers ha annunciato oggi la nuova serie di monitor gaming Swift OLED con i modelli PG42UQ e PG48UQ rispettivamente da 42" e 48". Entrambi presentano schermo antiriflesso e pannello 4K di nuova generazione con frequenza di aggiornamento di 138 Hz in modalità overclok e tempo di risposta GTG ultraveloce di soli 0,1 ms.

Stando ai dettagli condivisi la linea Swift OLED di Asus Rogue vanterà anche neri profondi e colori realistici grazie ad uno spazio colore DCI-P3 al 98% e ad una ridotta variazione cromatica con un Delta E<2. Presentano anche un elevatissimo rapporto di contrasto di 1.500.000:1 e certificazione HDR10 e la modalità di colore a 10-bit reali.

I due monitor montano un dissipatore di calore custom che offre una maggiore superficie di scambio termico, con una conseguente e significativa riduzione delle temperature di esercizio, anche fino all'8%. Il sistema tra l'altro è privo di ventole, assicurando la massima silenziosità.

I panelli OLED ROG sono dotati di uno speciale rivestimento antiriflesso in micro-texture che riduce i riflessi fastidiosi. Presente anche l'opzione "luminosità uniforme" che mantiene coerente il livello di luminosità del display così da garantire una visione ottimale.

Entrambi i modelli PG42UQ e PG48UQ sono compatibili con G-Sync. Lato connettività troviamo una porta DisplayPort 1.4, due porte HDMI 2.1 con larghezza di banda di 48 Gbps, oltre a due porte HDMI 2.0. Integrano anche un hub USB e una presa per treppiede nella parte superiore del monitor per il collegamento a vari dispositivi e periferiche. Presenti due speaker anteriori by Harman Kardon da 10 watt insieme ad un woofer da 15 watt.

I monitor ROG Swift OLED PG42UQ e ROG Swift OLED PG48UQ sono già disponibili sull'eShop ASUS e presso gli ASUS Gold Store, i rivenditori aderenti al Programma Powered by ASUS e i principali Partner commerciali ASUS ad un prezzo consigliato al pubblico rispettivamente di 1.599,00 € e 1.699,00 € IVA inclusa.

ASUS ROG Swift OLED

Scheda Tecnica: Asus ROG Swift OLED PG42UQ

Dimensioni del pannello (diagonale): 41.5" (106 cm) widescreen

Area di visualizzazione del display: 919.68 x 517.32 mm

Retroilluminazione del pannello/ Tipo: OLED

Superficie del display: Anti-glare

Saturazione del colore: DCI-P3 98% / sRGB 133%

Risoluzione reale: 3840 x 2160

Frequenza di aggiornamento: 138 Hz (Overclocked)

Passo dei pixel: 0.238 mm

Luminosità: 450 cd/m² (typical)

Rapporto di contrasto: 135,000:1 (Typ.) 1,500,000:1 (HDR Max.)

Angolo di visione (CR≧10): 178° (H) / 178° (V)

Colori del display: 1073.7 million (10‑bit)

Tempo di risposta: 0.1 ms (Gray‑to‑Gray)

Supporto HDR: Sì

Pre-calibrazione di fabbrica: Sì

Luminosità uniforme: Sì

HDCP: Sì, 2.3

GamePlus: Crosshair, Timer, FPS Counter, Stopwatch, Sniper

Compatibile con G-Sync: Sì

Input/Output: HDMI 2.1 x2, HDMI 2.0 x2, DisplayPort 1.4 , 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A

Speaker: 10 W x 2 + 15 W x1 woofer Audio by Harman Kardon

Sensore di luce ambientale: Sì

Presa per treppiede: Sì

Inclinazione: +5° ~ -4°

Attaco VESA: 300 x 300 mm

Dimensioni fisiche: 932 x 255 x 611 mm (with stand ), 932 x 37.4 x 552 mm (without stand), 1070 x 188 x 870 mm (Package)

Peso: 15 kg (senza stand), 16.2 kg (peso netto), 20 kg (peso lordo)

Prezzo: 1599 euro

Scheda tecnica di Asus ROG Switch OLED PG48UQ