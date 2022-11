Marvel's Spider-Man 2: il doppiatore di Harry Osborn non tornerà per il seguito, svela in un tweet

Non sappiamo ancora molto su Marvel's Spider-Man 2, ma ora abbiamo scoperto qualcosa di più, anche se forse non avremmo dovuto. Scott Porter - voce di Harry Osborn in Marvel's Spider-Man - ha affermato tramite un tweet poi cancellato che non riprenderà il proprio ruolo nel nuovo gioco per PS5 di Insomniac Games.

Come potete vedere nell'immagine poco sotto, salvata prima della cancellazione del tweet e poi condivisa tramite Reddit, Porter afferma che il motivo dietro questa scelta è la necessità di proporre una grafica "fotorealistica" e di conseguenza l'attore, troppo giovane rispetto a Osbornb, non era più adatto al ruolo.

Precisamente, l'attore ha scritto: "Sebbene abbia doppiato Harry [Osborn] nel primo Spider-Man, purtroppo non sarò presente nel sequel. Hanno deciso di seguire la strada del fotorealismo e la differenza di età tra me e Harry era troppo grande per essere superata, credo. Mi è dispiaciuto, ma lo capisco. Sarà un gioco incredibile."

Una cattura del tweet di Scott Porter

Pare quindi che la scelta sarebbe giustificata da questioni tecnologiche, forse legate alla motion capture. In precedente, con il passaggio alla versione remastered di Marvel's Spider-Man, Insomniac Games ha cambiato il voto di Peter Parker, sempre affermando che era una scelta tecnologica.

In questo caso, quindi, ci sarà un nuovo attore e doppiatore per Osborn in Marvel's Spider-Man 2. Il tweet è stato cancellato, quindi non abbiamo ancora una vera conferma ufficiale e definitiva. Dovremo attendere conferme da parte di Insomniac Games.

Come detto, non sappiamo molto del gioco, anche perché il team non ha più svelato nulla. Sappiamo però che Marvel's Spider-Man 2 è ancora previsto per il 2023, dopo la rassicurazione di Insomniac sui progressi dello sviluppo.