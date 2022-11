eFootball 2023: Stagione 2 e Patch 2.2.0 disponibili con 40 nazionali

Konami oggi ha dato il via l'attesa Stagione 2 di eFootball 2023 a tema "The Football Festival" in concomitanza con l'inizio imminente della FIFA World Cup. Da ora dunque è disponibile la corposa Patch 2.2.0 e 40 nazionali che potranno essere utilizzate per un periodo limitato di tempo in "Partita di prova" e in una nuova modalità realizzata ad hoc, ovvero la "The International Cup Experience".

La "The International Cup Experience" è una modalità offline in cui i giocatori prenderanno parte a un torneo usante i club delle nazionali e affronteranno squadre guidate dall'IA, prima nella fase a gironi e poi in quella a eliminazione diretta.

Tra le novità troviamo anche eventi a tempo limitato in Squadre dei Sogni, dove ogni settimana verranno introdotte nuove attività e sfide, con regole speciali, come ad esempio limiti di forza complessivi e relativi alla nazionalità dei calciatori nel vostro team.

Inoltre i giocatori di eFootball 2023 in queste settimane difenderanno indirettamente i colori della proprio paese giocando ai match online. La nazione che conquisterà più punti riceverà un bonus di 1 miliardo di Monete eFootball che verranno spartite tra tutti i suoi giocatori.

eFootball 2023, un riepilogo delle novità della Stagione 2

Un'altra importante novità è rappresentata dal Pass Partita, ovvero il classico Pass stagionale con percorsi di ricompensa gratuiti e premium (a pagamento) con in palio numerosi oggetti.

A questo indirizzo invece potrete leggere le note ufficiali in italiano della Patch 2.2.0 di eFootball 2023 che includono modifiche ai passaggi, manovrabilità dei dribbling, posizionamento dei giocatori ed efficacia dei tiri a scendere e a salire.