Atari Lynx: pubblicati su Steam alcuni giochi dell'amatissima e sfortunata console portatile

L'editore inglese Pixel Games UK, specializzato nella pubblicazione di vecchi giochi degli anni '80 e '90 su PC, sta pubblicando alcuni titoli del catalogo di Atari Lynx su Steam a dei prezzi davvero accessibili.

I primi due titoli disponibili sono l'action Electrocop di Epyx, in cui si interpreta un poliziotto corazzato che deve salvare la figlia del presidente americano rinchiusa in una fortezza composta da pareti che sembrano delle schede integrate; e il gioco di corse Checkered Flag, sviluppato da Atari stessa. Nei prossimi giorni usciranno lo sparatutto a scrolling verticale Zarlor Mercenary, lo sparatutto a scrolling orizzontale Gates of Zendocon e Blue Lightning, uno sparatutto con aerei che clonava senza troppi misteri After Burner di SEGA.

Uno screenshot di Electro Cop

Il prezzo dei primi due titoli è davvero accessibile, visto che si parla di 3,29€ ognuno (2,96€ in offerta lancio). Immaginiamo che anche le prossime uscite avranno lo stesso prezzo.

Non è chiaro se in futuro Pixel Games UK pubblicherà altri giochi usciti originariamente su Atari Lynx, anche se gli appassionati di retrogaming dovrebbero comunque tenere d'occhio questa etichetta, perché è in arrivo una raccolta di giochi del Videopac G7000 di Philips, console poco conosciuta che potrebbe rivelarsi una scoperta.

Pagina delle nuove uscite di Pixel Games UK su Steam