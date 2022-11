Offerte Amazon: controller PS5 DualSense Gray Camouflage in sconto al prezzo minimo storico

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un controller DualSense per PS5 di colore Gray Camouflage. Lo sconto segnalato è di 16.14€, ovvero del 20%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo controller DualSense di PS5 è 74.99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre mai proposto sulla piattaforma, quindi è una buona occasione per acquistare il controller in questa specifica colorazione. Il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon.

Il controller DualSense per PS5 di colore Gray Camouflage propone una colorazione in scala di grigi in stile abiti da mimetizzazione. In termini di funzioni hardware, questo controller è esattamente identico a quello base incluso con la console: ci sono i griletti adattivi, la vibrazione aptica, lo speaker, il microfono integrato e tutti i tasti classici.

Controller DualSense per PS5 di colore Gray Camouflage

