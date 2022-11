Star Wars: cancellato il film di J.D. Dillard, conferma il regista

Il regista J.D. Dillard (Devotion, Sleight) ha annunciato la cancellazione del suo film di Star Wars, cui stava lavorando con Matt Owens, lo sceneggiatore di Luke Cage. Del film si parlò per la prima volta nel 2020, ma non si era saputo molto in merito. Evidentemente è un'altra vittima della decisione di Lucasfilm di rallentare l'uscita di nuovi film e serie di Star Wars, dopo la bulimia degli ultimi anni, evidentemente controproducente.

Una foto di J.D. Dillard

Dillard non ha parlato di cosa avrebbe voluto fare nel film e a che punto della lavorazione si trovasse, ma ne ha solo confermato la cancellazione, affermando che riuscire a portare un film di Star Wars al cinema è un'impresa davvero difficile. Insomma, ha provato con tutte le sue forze, ma qualcosa è andato storto.

Comunque sia ha ancora intenzione di realizzare un film fantascientifico ambientato nello spazio, ma sarà un'idea originale, che non sappiamo quando e se si concretizzerà.

Dillard fu introdotto alla serie Star Wars dal videogioco per PC Star Wars: TIE Fighter, che cambiò per sempre la sua vita. In effetti era un gran bel gioco.

Del resto suo padre era un aviatore e l'aveva fatto giocare con moltissimi simulatori di volo. Quando mise le mani su TIE Fighter ci gioco per mesi, insieme a suo padre. Lo trovò splendido, al che il genitore gli spiegò che era tratto da una serie cinematografica. L'informazione lo spinse a guardare "Star Wars" per la prima volta.