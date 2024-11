L'attrice di Nico Robin di One Piece Stagione 2 ci aggiorna sui lavori della serie di Netflix

Netflix sta attualmente lavorando alla stagione 2 di One Piece , la serie live-action basata sul manga di Oda. Sappiamo che sarà pronta per il prossimo anno e i fan non vedono l'ora di scoprire qualcosa di più riguardo a ciò che possiamo aspettarci. Proprio a questo riguardo, arriva ora un piccolo aggiornamento da parte dell'attrice che vestirà i panni di Nico Robin .

Il post di Instagram di Lera Abova

Ora, Lera Abova ha condiviso tramite Instagram che ha già finito di registrare le scene a lei dedicate. Come potete vedere qui sotto, Abova ha scritto: "Abbiamo finito! L'ultima folle domenica, per ora. Città del Capo è stata magica". Ricordiamo che Città del Capo, in Sud Africa, è il luogo di registrazione principale della serie TV di One Piece.

Questo aggiornamento ci conferma che le riprese stanno proseguendo e che alcune di esse sono terminate. Considerando che l'attrice non pare aver avuto bisogno di moltissimo tempo per registrare le proprie parti, è possibile che in questa seconda stagione non avrà un ruolo di primissimo piano e che ci sarà modo di vederla solo in alcuni episodi o magari per pochi frangenti. Sicuramente, però, avrà più spazio dalla terza stagione in avanti, anche se è presto per pensarci.

Se siete appassionati di One Piece, allora potreste anche essere interessati al fatto che One Piece torna col remake della saga dell'Isola degli Uomini Pesce e mostra le sigle di apertura e chiusura.