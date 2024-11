Anche Google Documenti ora crea clip art con l'IA di Gemini

Google Workspace continua a espandere le capacità dell'intelligenza artificiale all'interno delle sue applicazioni. L'ultima novità riguarda l'integrazione di un generatore di immagini IA in Google Documenti, alimentato dal potente modello Gemini. Questa funzione, simile a quella già presente nei prodotti Microsoft Office, che però sfrutta Dall-E, permette di creare immagini originali direttamente all'interno dei documenti, senza bisogno di ricorrere a strumenti esterni.

Per accedere a questa nuova funzionalità è però necessario disporre di un account Google Workspace a pagamento che includa i componenti aggiuntivi Gemini Business, Enterprise, Education, Education Premium o Google One AI Premium. Ma vediamo nel dettaglio come funziona.