Final Fantasy 16 oramai costa pochissimo con questa promozione ufficiale su Amazon Italia

Che cosa propone Final Fantasy 16

Final Fantasy 16 è un gioco di ruolo d'azione nel quale vestiamo i panni di un giovane duca che perde l'intera famiglia e decide di dedicarsi alla vendetta. In un ampio mondo fantasy diviso in varie regioni, dovremo unirci a una resistenza per trovare ed eliminare i portatori di Eikon, creature gigantesche dai poteri immensi.

In termini di gameplay, potete aspettarvi un gioco d'azione ad alto ritmo, nel quale il nostro personaggio può usare diverse combo di attacchi basate sui poteri gli Eikon da lui sconfitti. Il sistema di combattimento è stato creato del designer di Devil May Cry, ma è pensato per non essere difficile da approcciare pur non mancando di profondità.