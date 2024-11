Rainbow Six Siege ottiene dopo anni il cross-play e Ubisoft promette di proteggere i giocatori al meglio

Il prossimo aggiornamento di Rainbow Six Siege aggiunge il crossplay per PC e console . L'aggiornamento della Stagione 4 dell'Anno 9, denominato Operazione Collision Point, verrà pubblicato il 3 dicembre e apporterà modifiche anche all'anticheat.

Le spiegazioni di Ubisoft su Rainbow Six Siege

L'aggiunta del crossplay significa che i giocatori saranno in grado di giocare con amici di altre piattaforme, con i giocatori console che potranno unirsi al gruppo di giocatori PC. Le squadre cross-play che includono almeno un giocatore per PC verranno automaticamente spostate nella pool di giocatori per PC. Tuttavia, i giocatori PC non avranno la possibilità di unirsi a un gruppo composto solo da giocatori console. I giocatori console che giocano in playlist classificate con il crossplay attivo manterranno un rank per PC separato da quello per console, ha spiegato Ubisoft.

Gli aggiornamenti dell'anticheat includono un miglioramento del rilevamento dei cheater per "garantire l'equità", ha dichiarato Ubisoft. Con l'arrivo del crossplay per PC e console, i giocatori con MouseTrap saranno costretti a partecipare al matchmaking per PC per 90 giorni. Se il crossplay viene disattivato, questi giocatori non potranno partecipare al matchmaking fino a quando l'opzione non verrà riattivata. Inoltre, le partite con un cheater rilevato saranno automaticamente annullate senza alcun impatto sui giocatori onesti. "Queste modifiche riflettono il costante impegno di Rainbow Six Siege per la protezione dei giocatori", ha aggiunto Ubisoft.

Inoltre, Ubisoft ha rivisto il Centro Reputazione per fornire una panoramica più chiara di come le diverse azioni influenzano la posizione del giocatore e cosa causerà avvertimenti o penalità. Ubisoft ha chiarito che le informazioni relative all'account, come il grado, la reputazione e i replay delle partite, saranno concentrate nel nuovo hub della Carriera, mentre le statistiche dell'account arriveranno presto.

Ricordiamo poi che quest'anno Rainbow Six Siege ha svelato il proprio abbonamento mensile con tante ricompense, ma i fan hanno criticano Ubisoft.