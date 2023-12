Avatar: Frontiers of Pandora è un titolo davvero buono per i voti di Famitsu

Avatar: Frontiers of Pandora è piaciuto ai redattori della rivista Famitsu, che lo hanno premiato con dei voti buoni, per un giudizio complessivo di 32/40. In un certo modo hanno confermato i giudizi ricevuti dal gioco qui in occidente, dove è stato accolto bene, ma non ha esaltato, a parte che per l'incredibile lato tecnico.