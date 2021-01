Awesome Games Done Quick 2021: più di 2,7 milioni di dollari raccolti per beneficenza

L'Awesome Games Done Quick 2021 ha raccolto più di 2,7 milioni di dollari per la beneficenza. La cifra sarà devoluta alla Prevent Cancer Foundation. L'evento è iniziato domenica scorsa con una speedrun di Mirror's Edge e si è concluso oggi con una run "All Dungeons" di The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Alla chiusura della manifestazione la cifra raccolta era di 2.758.847, ma molti hanno continuato a donare anche dopo, facendola crescere ancora. Il totale è comunque inferiore a quello dell'Awesome Games Done Quick 2020, che raccolse circa 3,1 milioni di dollari. C'è da dire che quest'anno la manifestazione è stata solo online per via della pandemia di COVID-19.

L'Awesome Games Done Quick 2021 ha visto la bellezza di 157 speedrun di giochi quali Hades, Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, Left 4 Dead 2, The Elder Scrolls V: Skyrim e tanti altri ancora. Questa è anche l'unica edizione in cui è stato giocato Super Mario Bros. 35, visto che Nintendo lo rimuoverà dall'eShop il 31 marzo 2021.

L'organizzazione ha già fatto sapere che la Summer Games Done Quick si svolgerà regolarmente, ma ne condividerà i dettagli in futuro. Probabilmente c'è grande incertezza per via della pandemia in atto e non è il caso di sbilanciarsi.