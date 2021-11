Babylon's Fall e armature riciclate da Final Fantasy XIV: Naoki Yoshida è d'accordo

Babylon's Fall a quanto pare ha davvero alcuni elementi riciclati da Final Fantasy XIV, in particolare per quanto riguarda le armature dei personaggi, che sfruttano asset già utilizzati da Square Enix nel suo celebre MMORPG e la cosa è stata confermata di recente da Platinum Games, spiegando però che Naoki Yoshida è informato e d'accordo con l'operazione.

Yosuke Saito, producer di Platinum Games responsabile anche di Babylon's Fall, ha confermato con un post sul blog ufficiale che alcune armature ed emote presenti nel gioco sono in effetti costruite utilizzando asset già sfruttati da Square Enix per Final Fantasy XIV, come era emerso in base a segnalazioni di giocatori, ma si è trattato di una decisione presa in accordo con gli altri sviluppatori.

Saito ha riferito che Yoshida aveva assistito a una presentazione di Babylon's Fall, durante la quale ha offerto il suo aiuto per supportare lo sviluppo: "Prendendo in prestito alcuni dati, siamo stati in grado di implementare una varietà più ampia di equipaggiamenti ed emote rispetto a quanto avevamo programmato in origine", ha spiegato Saito.

"Solo per essere chiari, però, l'aspetto di molte delle armature che i giocatori possono ottenere nel gioco sono uniche e inedite, presenti solo in Babylon's Fall.

I materiali ripresi da Final Fantasy XIV sono stati usati per gli equipaggiamenti presenti nella fase introduttiva e intermedia, ecco perché sono visibili soprattutto nel beta test", che è in corso.

Da parte sua, Yoshida ha confermato di essere a conoscenza della questione e di aver incoraggiato Platinum Games ad utilizzare alcuni asset di Final Fantasy XIV: "Sono un grande fan dei giochi online, come giocatore e sviluppatore", ha affermato, "Ecco perché non potrei essere più felice se Babylon's Fall avesse successo e riuscisse a rinvigorire i giochi online giapponesi, aumentando i giocatori nel genere. Dunque ho detto di usare anche gli asset di FFXIV, avendo così tanto materiale a disposizione".