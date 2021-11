The Game Awards: varie demo su Xbox Store spuntano in anticipo

La serata dei Game Awards 2021 si avvicina e con questa sono previste varie iniziative da parte di publisher e produttori: oltre ad annunci, notizie e trailer, di solito in concomitanza con l'evento vengono organizzati anche eventi promozionali come sconti e la distribuzione di demo di titoli annunciati o in arrivo e alcune di queste sembra siano comparse prima del tempo su Xbox Store.

Si tratta soprattutto di giochi indie, collegati in qualche modo all'evento del 9 dicembre condotto da Geoff Keighley, ma si tratta comunque di titoli interessanti, anche se diversi di questi sono praticamente sconosciuti.

Nobody Saves the World, un'immagine del gioco

Tra quelli già noti c'è Nobody Saves the World di Drinkbox Studios, che dovrebbe arrivare nei primi del 2022, e Mind Scanners, che è già uscito su PC peraltro con un buon riscontro, una simulazione "retro-futuristica" da parte di The Outer Zone.

Questi titoli su Microsoft Store hanno infatti delle entrate specifiche con "TGA21 Demo" scritto accanto al titolo, facendo chiaramente pensare a delle demo appositamente compilate per i The Game Awards 2021. Vediamo l'elenco delle demo emerse finora: