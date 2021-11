Xbox Game Pass PC, 3 mesi: offerta Amazon del Black Friday 2021, 33% di sconto

Per il Black Friday 2021, su Amazon possiamo trovare un'offerta per un abbonamento Xbox Game Pass PC da 3 mesi. Lo sconto è di 10€, ovvero del 33%. Il prezzo pieno per questo abbonamento è 29.99€. Lo sconto odierno è il migliore in assoluto proposto su Amazon. L'acquisto è per un codice digitale, che si ottiene immediatamente dopo aver pagato (si riceve un'email da Amazon). Il codice può essere attivato anche successivamente. Se siete già abbonati, i giorni si aggiungeranno a quelli che avete ancora a disposizione.

Ripetiamo che questa è la versione PC dell'abbonamento e permette di accedere alla lista di giochi Xbox Game Pass in versione PC. Non potete usarlo su console. La lista viene espansa ogni mese, con nuovi videogiochi.

Xbox Game Pass PC da 3 mesi

