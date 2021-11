The Outer Worlds 2 potrebbe essere in sviluppo già dal 2019

The Outer Worlds 2 è stato presentato solo quest'anno ma potrebbe essere in lavorazione già da un po' di tempo, addirittura dal 2019, dunque nello stesso anno in cui uscita il primo capitolo, stando al profilo LinkedIn di uno sviluppatore Obsidian.

Si tratta del curriculum del production director Dan Maas, dal quale emerge che i lavori su The Outer Worlds 2 sarebbero iniziati già nel 2019, dunque nel caso contemporaneamente agli ultimi ritocchi sul primo capitolo, probabilmente. Il curriculum in questione viene riportato da Faizan Shaikh su Twitter, che l'ha scovato andando a rovistare su LinkedIn, a quanto pare.

The Outer Worlds 2 è stato annunciato all'E3 2021 con un trailer e dava l'impressione di essere un progetto appena avviato, considerando anche la genericità del video che non mostrava praticamente nulla del gioco, e lo faceva anche notare direttamente, come da consueta autoironia. Tuttavia, potrebbe invece esserci molto di più del video in questione.

Questa informazione coinciderebbe con quanto riferito in precedenza da Josh Sawyer di Obsidian, il quale aveva riferito l'estate scorsa che Avowed e The Outer Worlds 2 sono già giocabili, visto che dopo due anni di sviluppo attivo è altamente probabile che ci sia qualcosa di concreto sul gioco, considerando anche il fatto che si tratta di un seguito verosimilmente basato sui sistemi e la struttura già consolidati dal primo capitolo.

Tuttavia, questo non significa che l'uscita possa essere molto vicina, considerando anche i numerosi progetti in corso presso il team di Xbox Game Studios: oltre a The Outer Worlds 2, infatti, Obsidian è impegnata anche su Avowed, su un misterioso gioco che sembra chiamarsi Pentiment e ancora su Grounded.