Back 4 Blood primo nella classifica Steam con la beta, The Ascent secondo

Back 4 Blood ha conquistato la vetta della classifica Steam della scorsa settimana grazie alla beta, facendo sì che The Ascent scendesse in seconda posizione.

Come riportato stamattina, la beta di Back 4 Blood ha totalizzato quasi 100.000 giocatori contemporanei sulla piattaforma Valve, e immaginiamo che la beta aperta che partirà fra qualche giorno farà ancora meglio.

Per quanto riguarda The Ascent, l'action RPG continua a fare molto bene nonostante sia disponibile senza costi aggiuntivi per gli abbonati a Xbox Game Pass su PC.

Interessante da questo punto di vista anche il ritorno nella top 10 di Grounded, anche questo un titolo Xbox Game Pass che troviamo in nona posizione.