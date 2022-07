Balan Wonderworld, Yuji Naka si sfoga su Twitter e accusa Square Enix del flop

Balan Wonderworld è stato fondamentalmente un flop e Yuji Naka ha deciso di sfogarsi su Twitter, puntando ancora un volta il dito contro Square Enix pur senza nominarla direttamente.

Che ci fosse del risentimento era chiaro, visto che Naka ha cancellato Naoto Ohshima da una foto commemorativa di NiGHTS Into Dreams. Ebbene, ora il padre di Sonic e di altri classici SEGA ha deciso di chiarire la sua posizione sulla vicenda.

"Come vi sentireste se veniste improvvisamente rimossi da un gioco a cui avete lavorato duramente per oltre due anni, per poi scoprire in un'aula di tribunale che i vostri ex colleghi avevano parlato alle vostre spalle ed è per questo che siete stati cacciati?", ha scritto Yuji Naka.

"Chi crea giochi lo fa mettendoci tutta la cura possibile per chi ci giocherà. Non pensate che le persone e le aziende incapaci di mettere questa cura nei giochi siano il peggio? Anziché parlare alle mie spalle, non credete che avrebbero dovuto dirmi direttamente come stavano le cose prima di mandarmi via?"

"Cosa fareste se foste stati male per un lungo tempo, incapacitati a fare qualsiasi cosa a causa di quanto accaduto? E come vi sentireste se foste stati il director di un gioco incompleto che ha ricevuto pesanti critiche?" (A dire il vero nella nostra recensione di Balan Wonderworld ci siamo sentiti di premiare la direzione artistica, le musiche e i boss del gioco, NdR).