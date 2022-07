Square Enix lancerà altri otto giochi di ruolo giapponesi da qui alla fine dell'anno

Square Enix pare aver scelto la sua strada, investendo moltissimo sui giochi di ruolo giapponesi. Come notato da molti, da qui alla fine dell'anno ne lancerà altri otto, un numero davvero impressionante, considerando anche che nel 2022 già ne ha lanciati altri come Triangle Strategy e Stranger of Paradise.

Gli otto giochi in arrivo sono:

Come potete vedere, alcuni lanci sono davvero ravvicinati e vanno a toccare un po' tutti i sottogeneri dei JRPG, compreso quello agreste (Harvestella) e quello più action (Forspoken). Poco importa della presenza di alcuni remake, che in questi anni appaiono quasi inevitabili, soprattutto a fronte di una simile offerta.

Insomma, gli appassionati del genere avranno molto da giocare entro la fine dell'anno. L'unico dubbio riguarda il rischio che tante uscite compresse in così breve tempo possano fagocitarsi a vicenda in termini di vendite. Staremo a vedere se sarà così o no.