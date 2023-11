Baldur's Gate 3: le edizioni fisiche per PS5 e Xbox Series X|S sono in arrivo, suggerisce Larian

Al momento infatti Baldur's Gate 3 è disponibile su PS5 esclusivamente in formato digitale, ad eccezione del solo mercato giapponese che ha ricevuto anche un'edizione fisica . Il messaggio di Larian dunque sembrerebbe suggerire delle versioni retail per console, che magari debutteranno nei negozi in concomitanza con il lancio del porting per Xbox.

Come riportato sulle nostre pagine ieri sera, Larian Studios ha praticamente confermato che tra pochi giorni annuncerà la data di uscita della versione Xbox Series X|S del GDR . Il post in questione pubblicato su X | Twitter tuttavia afferma che anche "i fan dei formati fisici" dovrebbero rimanere sintonizzati in vista di novità, suggerendo l'arrivo delle edizioni fisiche per console di Baldur's Gate 3 tanto bramate da una fetta consistente di giocatori.

Baldur's Gate 3 ha fatto incetta di candidature ai The Game Awards 2023

Ieri sera gli organizzatori dei The Game Awards 2023 in programma per il 7 dicembre hanno svelato le nomination per i numerosi premi che verranno assegnati durante l'evento. Baldur's Gate 3 è uno dei candidati per il Game of the Year, ovvero il riconoscimento più prestigioso. Non solo, il GDR di Larian Studios è a pari merito con Alan Wake 2 il gioco con più nomination. Sono ben otto e includono anche i premi per le categorie miglior GDR, multiplayer e migliore narrativa.

Inoltre, durante i recenti Golden Joystic Awards, Baldur's Gate 3 è stato incoronato Ultimate Game of the Year e ha fatto incetta di talmente tanti premi che il CEO di Larian ha fatto fatica a tenerli tutti tra le braccia.