The Making of Karateka: gli autori sottolineano l'importanza della storia dei videogiochi

La storia dei videogiochi è un argomento poco dibattuto, nonostante sia fondamentale per capire il nostro medium e come funziona. Intervistato da Eurogamer, Chris Kohler dello studio di sviluppo Digital Eclipse, cui dobbiamo il recente The Making of Karateka, ha spiegato cosa significa studiare davvero la storia e come questa possa aiutarci a comprendere anche alcuni titoli moderni.

Digital Eclipse, per inciso, è uno studio specializzato nello studio dei titoli del passato, che ha pubblicato alcune delle migliori raccolte a tema degli ultimi anni e che si prodiga in operazioni come quella di Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord per cercare di far capire alle nuove generazioni da dove veniamo.