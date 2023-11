PS5 Standard senza giochi al prezzo più basso di sempre su Amazon Italia

Amazon Italia offre uno sconto notevole per PlayStation 5. La console di Sony è ora al prezzo minimo storico per la piattaforma nella sua versione standard senza alcun tipo di bundle speciale. Lo sconto segnalato è del 22%, ovvero di 120.01€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per PS5 standard è 549.99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma ed è la prima volta che la console viene proposta a questa cifra. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Inoltre, vi segnaliamo che sono disponibili anche vari bundle di PS5 con giochi inclusi.