Atlus ha annunciato un aumento medio dei salari dei suoi impiegati giapponesi del 15%

L'aumento è stato possibile grazie alla fama dei titoli della compagnia, che ne ha fatto crescere il successo in tutto il mondo e ha richiesto un aumento della competitività per mantenere certi standard.

Atlus Japan ha annunciato aumenti medi del 15% per gli stipendi annuali degli impiegati giapponesi della compagnia. Il salario di partenza per i nuovi membri, quelli che si uniranno ad Atlus dall'aprile 2024, sarà in media di 300.000 yen, contro i 257.000 yen attuali.

Successi di Persona

Insomma, la serie Persona continua a mietere successi per Atlus, che sta crescendo moltissimo all'interno di SEGA, in netta controtendenza ad esempio con altri studi della compagnia, come Creative Assembly, che sta per licenziare molti sviluppatori.

Nel frattempo siamo tutti in attesa del lancio di Persona 3 Reload, che avverrà il 2 febbraio 2024 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S. Si tratta di un remake importante, perché riguarda il titolo che in passato salvò Atlus dalla chiusura.