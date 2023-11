Persona 6 nel 2025 e un nuovo Shin Megami Tensei in sviluppo, tanti dettagli da un leaker

Nelle ultime ore sono trapelate tante presunte informazioni, chiaramente da prendere con le pinze, riguardo i piani di Atlus per il futuro, in cui rientrano anche il tanto atteso Persona 6 e forse anche un nuovo Shin Megami Tensei.

Le informazioni arrivano ancora una volta da un post su X | Twitter di MbKKssTBhz5, conosciuto anche come I Am Hero Too, un leaker che negli ultimi mesi è finito sotto i riflettori dopo aver "azzeccato" con grande precisione e anticipo l'annuncio di Persona 3 Reload.

La gola profonda ha ribadito nuovamente che Persona 6 non arriverà nei negozi prima del 2025, con Atlus che tra l'altro non ha ancora stabilito le tempistiche per l'annuncio ufficiale, che nel migliore dei casi potrebbe avvenire il prossimo anno. Come accennato in apertura, ha menzionato anche lo sviluppo di un nuovo Shin Megami Tensei di cui tuttavia non ha condiviso ulteriori dettagli.

Sempre secondo I Am Hero Too, ai giochi citati qui sopra si aggiungeranno anche il titolo mobile Persona 5: The Phantom X, di cui a breve potrebbero iniziare nuovi test, e "Persona ASA", che dovrebbe trattarsi di un ulteriore spin-off di genere party game con protagonisti i personaggi più amati della serie.