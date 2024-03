Bambino accusato di aver ucciso il padre in Utah, si punta il dito contro Call of Duty

Una nuova storia drammatica arriva dagli USA e in particolare da Tooele, in Utah, dove un bambino di 9 anni è accusato di aver ucciso il padre in maniera violenta, e tra gli scarni dettagli diffusi finora riemerge il possibile collegamento dell'atto con l'uso di videogiochi e in particolare Call of Duty.

La questione è ancora in evoluzione, dunque queste sono le prime informazioni diffuse dagli organi di stampa americani, ma colpisce il fatto che tra i pochi dettagli diffusi non manchi la presenza di videogiochi e in particolare di Call of Duty come possibili spiegazioni del presunto atto compiuto dal ragazzino, che sembra avere dei "problemi comportamentali".

La vittima è un uomo di 32 anni, padre del bambino in questione di cui non è stato riportato il nome. L'uomo è stato ritrovato nella propria stanza con una ferita di arma da fuoco alla nuca e ferite agli arti, che potrebbero essere collegate a una colluttazione. La cosa ha ovviamente escluso la possibilità di suicidio.