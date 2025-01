Le banche giapponesi bloccano i soldi agli sviluppatori di giochi per adulti di Steam

Il politico Taro Yamada , membro della Dieta, ha portato l'attenzione sul problema in una diretta su YouTube in lingua giapponese.

I dettagli della questione giapponese

Come riportato da Yamada, ci sono stati numerosi casi in cui gli sviluppatori giapponesi di giochi per adulti non sono riusciti a trasferire i loro profitti da oltreoceano (cioè dalla banca di Steam negli Stati Uniti) a un conto bancario giapponese. Sia l'Agenzia per i Servizi Finanziari (FSA) del Giappone, responsabile delle banche, sia il Ministero dell'Economia, del Commercio e dell'Industria (METI), che supervisiona i giochi, hanno confermato l'esistenza di questo problema.

Le motivazioni alla base di questa mossa delle banche giapponesi sono vaghe. Le banche affermano che non è solo perché i giochi sono destinati agli adulti. Si tratta piuttosto di una "decisione globale" basata su leggi come la legge sulla prevenzione del trasferimento di proventi criminali e la legge sul commercio estero. Tuttavia, Yamada sostiene che se si tratta di transazioni legali e pubbliche, allora dovrebbero essere concesse. Attualmente sta lavorando con la FSA e il METI per cercare di trovare una soluzione a questo problema.

Yamada annovera tra le sue specializzazioni la libertà di espressione e la politica digitale. Considerando che il Giappone sta posizionando anime e videogiochi come industrie fondamentali per la crescita economica (come nel caso di Sony), questa mossa delle banche giapponesi sembra controintuitiva. Vedremo come le cose si evolveranno.