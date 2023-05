Bastard!! L'Oscuro Dio Distruttore, Stagione 2: la data di uscita in un trailer

La Stagione 2 di Bastard!! L'Oscuro Dio Distruttore ha una data di uscita ufficiale, annunciata da Netflix con il teaser trailer che trovate qui sotto: potremo seguire i nuovi episodi dell'anime a partire dal 31 luglio.

Forte del successo della prima stagione, la serie Netflix di Bastard!! L'Oscuro Dio Distruttore si cimenterà in questo caso con una trasposizione dell'arco narrativo Hell's Requiem, che vede la comparsa di diversi personaggi di grande rilevanza.

Come sappiamo gli autori dell'anime, diretto anche nella seconda stagione da Takaharu Ozaki (Goblin Slayer), hanno provato a mettere ordine nella narrazione a dir poco bizzarra portata avanti sulle pagine del celebre manga di Kazushi Hagiwara.

Sarà dunque interessante scoprire come andrà avanti lo show dalla terza stagione in poi, quando le carte verranno mischiate in maniera inaspettata e la storia di Dark Schneider si trasformerà in un qualcosa di completamente folle.