System Shock, un video mette a confronto remake e gioco originale

System Shock è protagonista del nuovo video confronto realizzato da ElAnalistaDeBits, che ha messo l'uno di fianco all'altro il remake e il gioco originale del 1994 per evidenziare le tante differenze fra i due prodotti.

Subito primo su Steam con recensioni molto positive dagli utenti, System Shock è stato ridisegnato da zero sul piano tecnico, ma come si può vedere ha mantenuto uno stile sostanzialmente fedele alla prima versione.

Nella nostra recensione di System Shock abbiamo sottolineato l'ottimo lavoro compiuto da Nightdive Studios in tal senso, e in generale la qualità di un rifacimento senza dubbio difficile e complesso, anche per l'immancabile timore di scontentare i fan dell'originale.

"Il remake di System Shock ha senso in un'industria in cui ormai quella di rifare i giochi del passato sembra essere l'unica possibilità per evitare la completa afasia di un certo modo di concepire i videogiochi", ha scritto Simone Tagliaferri nel suo articolo.

"Per molti versi possiamo considerarla un'operazione riuscita, al netto di qualche problema del sistema di combattimento e del suo avere senso solo in relazione alla celebrazione del titolo originale. È ben fatto, è una bella cupola per nostalgici, ma non aggiunge molto al discorso generale."