Le Batterie Duracell Ricaricabili AA e AAA sono ancora in promozione durante il Black Friday di Amazon

Con l'arrivo del Black Friday proseguono grandi promozioni speciali, come quelle dedicate alle Batterie Duracell Ricaricabili AA e AAA. Vediamo i dettagli.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   20/11/2025
Batterie Duracell Ricaricabili AA e AAA

Il Black Friday è finalmente iniziato e gli appassionati di videogiochi, tecnologia, cultura geek e non solo possono fiondarsi sulle pagine di Amazon Italia per mettere le mani sui prodotti più interessanti con gli sconti migliori. Dal nostro lato vogliamo consigliarvi ciò che più riteniamo valido e per questo motivo vi suggeriamo le Batterie Duracell Ricaricabili AA e AAA, a un ottimo prezzo. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Ricordiamo che gli sconto saranno validi fino al primo di dicembre e che in questo periodo speciale i prodotti avranno un periodo di restituzione più lungo del normale, visto che avrete tempo fino a metà gennaio 2026 per fare il reso gratuito.

Le caratteristiche delle batterie ricaricabili di Duracel

Le batteria ricaricabili ora in sconto sono le 2500 mAh NiMH (AA) e le 750 mAh NiMH (AAA). Supportano fino a 1.000 ricariche (AAA) e 100 ricariche (AA) e sono perfette per i dispositivi d'uso quotidiano come telecomandi ed orologi, risparmiando sul continuo acquisto delle batterie.

Le batterie ricaricabili di Duracel
Le batterie ricaricabili di Duracel

Se non usate, possono rimanere cariche fino a 12 mesi e se conservate correttamente possono utilizzate anche dopo dieci anni. Entrambe le batterie sono da 1,2 V.

