Il cofanetto con 20 Blu-Ray dei film di Dragon Ball è in sconto su Amazon per il Black Friday

Il Black Friday è finalmente iniziato e gli appassionati di videogiochi, tecnologia, cultura geek e non solo possono fiondarsi sulle pagine di Amazon Italia per mettere le mani sui prodotti più interessanti con gli sconti migliori. Dal nostro lato vogliamo consigliarvi ciò che più riteniamo valido e per questo motivo vi suggeriamo la collezione di 20 Blu-Ray dei film di Dragon Ball, a un ottimo prezzo. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Ricordiamo che gli sconto saranno validi fino al primo di dicembre e che in questo periodo speciale i prodotti avranno un periodo di restituzione più lungo del normale, visto che avrete tempo fino a metà gennaio 2026 per fare il reso gratuito.
Cosa include il cofanetto di Dragon Ball
Si tratta di una raccolta integrale ed esclusiva di tutti i film classici di Dragon Ball in un'edizione speciale Blu-ray con sottotitoli fedeli ai dialoghi originali e, per la prima volta, nuovi materiali HD.
Il cofanetto contiene:
- Dragon Ball - La leggenda del drago Shenron
- Dragon Ball - La bella addormentata nel castello dei misteri
- Dragon Ball - Il torneo di Miifan
- Dragon Ball - La nascita degli eroi
- Dragon Ball Z - La vendetta divina
- Dragon Ball Z - Il più forte del mondo
- Dragon Ball Z - La grande battaglia per il destino del mondo
- Dragon Ball Z - La sfida dei guerrieri invincibili
- Dragon Ball Z - Il destino dei Saiyan
- Dragon Ball Z - L'invasione di Neo Namecc
- Dragon Ball Z - I tre Super Saiyan
- Dragon Ball Z - Il Super Saiyan della leggenda
- Dragon Ball Z - La minaccia del demone malvagio
- Dragon Ball Z - Sfida alla leggenda
- Dragon Ball Z - L'irriducibile bio-combattente
- Dragon Ball Z - Il diabolico guerriero degli inferi
- Dragon Ball Z - L'eroe del pianeta Conuts
- Dragon Ball Z - Le origini del mito
- Dragon Ball Z - La storia di Trunks
- Dragon Ball GT - L'ultima battaglia