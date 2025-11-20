Le cuffie Sony WH-1000XM5 con custodia rigida sono in sconto su Amazon per il Black Friday

Su Amazon sono disponibili le cuffie Sony WH-1000XM5 con custodia rigida a prezzo scontato, con uno sconto del 29% rispetto al prezzo consigliato. Se siete interessati, potete acquistarle tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Tuttavia, le colorazioni disponibili sono diverse, quindi ve le riepiloghiamo di seguito: Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.
Cuffie Sony in sconto per il Black Friday
Queste cuffie, disponibili in diverse colorazioni e con custodia rigida, sono dotate di cancellazione del rumore avanzata, audio ad alta risoluzione e una qualità di chiamata impeccabile. Troviamo quattro microfoni su ogni padiglione, mentre l'Auto NC Optimizer regola automaticamente la cancellazione del rumore in base all'ambiente circostande, offrendo precisione e affidabilità.
Il driver ottimizza la sensibilità ad alte frequenze, mentre la tecnologia LDAC consente l'ascolto in Alta Risoluzione. Ciò si traduce in un'esperienza altamente immersiva e convincente. La batteria, inoltre, offre fino a 30 ore di autonomia. Infine, sono presenti diverse fuzionalità come la modalità Quick Attention, 360 Reality Audio, riduzione del rumore del vento, Speak-to-Chat e molte altre ancora.
Ricordiamo che dopo la stesura dell'articolo i prezzi potrebbero subire variazioni.