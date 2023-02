Battlefield 2042: data di uscita, trailer e dettagli della Stagione 4

EA ha pubblicato un trailer di Battlefield 2042 che presenta le novità in arrivo con la Stagione 4: All'Ultimo Momento, che prenderà il via il 28 febbraio 2023 accompagnata da un aggiornamento gratuito per tutte le piattaforme.

Tra le novità di spicco della prossima season c'è la mappa Flashpoint ambientata in Sudafrica progettata per gli scontri ravvicinati. Ci sarà anche un nuovo specialista, Camila Blasco, un'esperta in imboscate che utilizza la sua esperienza e l'equipaggiamento tattico per spostarsi senza attivare i dispositivi rilevatori di movimento.

Non mancano poi anche delle nuove bocche da fuoco. Il fucile a pompa da fianco Super 500 sembra prestarsi bene agli scontri a distanza ravvicinata di Flashpoint, così come il mitra AC9 caratterizzato da una cadenza di fuoco elevata. Le altre bocche da fuoco in arrivo con la Stagione 4 di Battlefield 2042 sono la mitragliatrice leggera RPT-31 e il fucile d'assalto RM68. C'è anche un nuovo veicolo, il CAV-Brawler, un VTC che fornisce ampia protezione ai soldati al suo interno.

Come accennato in apertura, la Stagione 4: All'Ultimo Momento di Battlefield 2042 prenderà il via il prossimo 28 febbraio su PS5, PS4, Xbox Series X|S, One e PC.