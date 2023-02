Star Wars Jedi: Survivor, video di gameplay mostra i combattimenti con la spada laser

I combattimenti con la spada laser rappresenteranno senz'altro un punto di forza (anzi, di Forza) di Star Wars Jedi: Survivor, e IGN ha pubblicato un nuovo video di gameplay che li mostra in azione con una relativa abbondanza.

Le sequenze si svolgono in uno scenario utilizzato dagli sviluppatori di Respawn Entertainment per testare il sistema di combattimento, dunque non si tratta di una zona o di una situazione che ritroveremo nel gioco completo.

Inoltre il filmato mette in campo solo quattro delle posizioni a disposizione di Cal Kestis nel corso della campagna, che come ricorderete erano state presentate nel video con le varie versioni della spada laser e le relative mosse.

Ebbene, le sensazioni trasmesse dal video di gameplay sono decisamente positive: il protagonista dell'avventura sembra aver arricchito in maniera sostanziale il proprio repertorio rispetto a Star Wars Jedi: Fallen Order e ciò andrà chiaramente ad aumentare la varietà e lo spessore dell'azione.

Tutto il resto lo scopriremo non appena Survivor farà il proprio debutto nei negozi: la data di uscita è fissata al 28 aprile nelle versioni PC, PS5 e Xbox Series X|S.