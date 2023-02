Atomic Heart: trapelato un video gameplay di oltre 5 ore della versione PS5

Mancano ormai pochissimi giorni al lancio di Atomic Heart e come prevedibile c'è chi ci sta già giocando grazie a una copia ottenuta in anticipo. Tra questi c'è anche lo youtuber Garythelians, che ha pensato bene di pubblicare su YouTube un video gameplay della durata di oltre cinque ore tratto dalla versione PS5.

Se siete interessati trovate il filmato nel player sottostante, che precisiamo potrebbe sparire da YouTube in qualsiasi momento. Il video è stato registrato durante una diretta, in cui lo streamer mostra le prime ore dello sparatutto in soggettiva di Mundfish grazie a una copia fisica per PS5 che è riuscito ad ottenere qualche giorno prima del previsto.

Trattandosi della registrazione di una diretta, la qualità del filmato chiaramente non è delle migliori, ma in ogni caso dovrebbe essere più che sufficiente per farvi un'idea su Atomic Heart in attesa delle recensioni della stampa e la pubblicazione del gioco.

Vi ricordiamo che Atomic Heart sarà disponibile su PC e console di attuale e vecchia generazione da martedì 21 febbraio 2023, e sarà incluso nel catalogo di PC e Xbox Game Pass sin dal lancio. Mundfish di recente ha pubblicato una clip che mostra un'anteprima del doppiaggio in tutte le lingue supportate, tra cui c'è anche l'italiano.