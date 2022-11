Bayonetta 4 confermato per sbaglio da Hideki Kamiya parlando di Bayonetta 3

Hideki Kamiya, storico game director di PlatinumGames, ha sostanzialmente confermato Bayonetta 4 parlando del finale di Bayonetta 3. Il nostro ha espresso i suoi pensieri su Twitter con la sua classica grinta (qualcuno la definirebbe sbruffonaggine, ma va bene lo stesso).

Ora fate attenzione: Kamiya non svela niente sul finale di Bayonetta 3, ma fa accenno a un fatto in particolare. Se temete che l'accenno possa rovinarvi la sorpresa, non proseguite nella lettura e accontentatevi di sapere che ha parlato esplicitamente di Bayonetta 4 e di qualcosa di relativo al nuovo gioco.

Kamiya: "Sinceramente me lo aspettavo... ma nessuno sembra aver capitolo l'ultima parte di Bayonetta 3, quindi credo che Bayonetta 4 sarà una sorpresa per tutti... Sono sicuro che quando arriverà Bayonetta 4 qualcuno dirà: "L'hai aggiunta dopo il gioco, vero? Lo dico ora perché sono sicuro che quando uscirà Bayonetta 4 molti diranno che "L'hai aggiunta dopo quel fatto, vero?"

Cercando di spiegare, senza dare anticipazioni, Kamiya ritiene che qualcosa che dovrebbe essere già chiara dal finale di Bayonetta 3 non è stata in realtà capita e che, quando uscirà Bayonetta 4, molti leggeranno alcuni fatti come una spiegazione del finale del tre, che in realtà si dovrebbe spiegare già da solo. Speriamo di aver interpretato bene le sue parole, che Kamiya ci fa un po' paura. Intanto rileggiamoci la recensione di Bayonetta 3.