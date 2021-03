Beyond a Steel Sky: Microids pubblicherà le versioni console

Microids ha annunciato che pubblicherà le versioni PS4, Xbox One e Nintendo Switch di Beyond a Steel Sky, l'ultima avventura grafica di Revolution Software, sia in formato fisico che in formato digitale. Già disponibile per gli abbonati ad Apple Arcade e su PC, il gioco arriverà sulle altre piattaforme nel terzo trimestre del 2021. Firmato da Charles Cecil, creatore di Broken Sword, e dall'art director Dave Gibbons, il leggendario autore di Watchmen, Beyond A Steel Sky è il sequel dell'avventura punta e clicca Beneath a Steel Sky.

Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato stampa ufficiale:

Beyond a Steel Sky è un'avvincente storia di lealtà e redenzione, ambientata in un mondo inquietante e misterioso controllato da una intelligenza artificiale. Beyond a Steel Sky porta I giocatori ancora una volta nell'affascinante Union City, la distopica città in stile cyberpunk piena di misteri, ma un decennio dopo il primo capitolo. Grazie allo stile unico di Dave Gibbons, il gioco è una ambiziosissima avventura che mira a ridefinire il genere, con i giocatori che dovranno sovvertire un mondo popolato di personaggi controllati dalla AI risolvendo gli enigmi che emergono nel corso dell'azione.

"Siamo davvero contenti dell'accordo concluso con Revolution Software, commenta Stéphane Longeard, CEO di Microids. "Non vediamo l'ora di offrire ai giocatori la possibilità di (ri)scoprire l'attesissimo sequel di Beneath a Steel Sky su console, portandoli dentro una storia affascinante caratterizzata da un gameplay brillante e una grafica eccezionale".

Charles Cecil, Founder, CEO & Game Director di Revolution Software, commenta: "Siamo davvero soddisfatti di lavorare con Microids, una azienda conosciuta per la qualità dei suoi prodotti. Sono il partner ideale per Beyond a Steel Sky, la nostra avventura più ambiziosa".

"Revolution si è fatta una grande reputazione realizzando giochi di grande spessore, capaci di combinare drama e humor, lasciando sempre i giocatori indecisi se ridere, piangere o fare entrambe le cose" commenta Dave Gibbons, co-Creative Director del gioco. "Sono molto soddisfatto del risultato di Beyond a Steel Sky, è andato ben oltre le mie più rosee aspettative".

Beyond a Steel Sky:

Tu sei Robert Foster. Un bambino è stato rapito nel corso di un brutale attacco. e tu hai giurato di riportarlo a casa. La missione ti ha portato dritto a Union City, una delle ultime megacity di un mondo sconvolto da guerre devastanti e crisi politiche.

Union City è una città utopica, nella quale le persone vivono felicemente sotto il controllo di una Intelligenza Artificiale benevola, in mezzo ad androidi premurosi. Come non amare un luogo così perfetto? Ma le cose non sono come sembrano.

Beyond a Steel Sky è un thriller drammatico, divertente e cyberpunk in cui avvincenti rompicapi sono alla base di una narrazione adrenalinica ambientata in un mondo di gioco dinamico in grado di rispondere alle azioni del giocatore, che possono arrivare a sovvertirlo.