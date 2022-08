Beyond Good & Evil 2 ha bisogno di almeno altri due anni di sviluppo, per Tom Henderson

Con un report pubblicato sulle pagine di Exputer, il noto giornalista e insider Tom Henderson ha svelato nuovi dettagli sullo stato dei lavori di Beyond Good & Evil 2. Le sue fonti affermano che lo sviluppo del gioco richiederà ancora anni di sviluppo e che manca una direzione solida.

Henderson afferma di aver visionato immagini e filmati di gameplay tratti dai playtest iniziati il mese scorso, che tuttavia ha deciso di non condividere su esplicita richiesta delle sue fonti. Guardando il materiale, l'insider afferma che a suo avviso i lavori Beyond Good & Evil 2 sono ben lontani dalla conclusioni e che il gioco risulta persino più acerbo del gameplay mostrato da Ubisoft nel 2018, il che suggerisce che il progetto ha subito importanti modifiche da allora.

Beyond Good & Evil 2, un artwork ufficiale

Il report continua spiegando che nei playtest è possibile creare il proprio personaggio e utilizzare dei preset come base. Ad esempio Henderson ha visto un personaggio con le fattezze di uno squalo e uno che somigliava a un Panda.

Le fonti dell'insider affermano che il gioco sembra ancora "lontano anni" dalla pubblicazione e che "manca di direzione". Un'altra fonte che ha partecipato al playtest ha dichiarato "non avevo idea di cosa stessi facendo mentre giocavo".

Sulla base del materiale e le informazioni ricevute, Henderson afferma che Beyond Good & Evil 2 ha bisogno di almeno un altro paio di anni di sviluppo. A settembre Ubisoft ha in programma uno showcase dove svelerà novità sui giochi che ha in cantiere. In tal senso Henderson non ha ricevuto informazioni riguardo a eventuali novità su Beyond Good & Evil 2, ma che l'inizio dei playtest fa ben sperare per un possibile reveal.