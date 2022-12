BioShock 4: Liz Albl lavora alla storia, dopo Ghost of Tsushima e Watch Dogs Legion

Qualcosa si muove nell'ancora nebuloso progetto di BioShock 4 con l'annuncio di un nuovo acquisto nell'importante ruolo di Narrative Lead: arriva infatti Liz Albl, autrice veterana e già ben nota per aver lavorato in precedenza anche a Ghost of Tsushima e Watch Dogs Legion.

"Il sogno è realtà!" Ha scritto la Albl in questi giorni, annunciando il fatto di essere entrata a far parte del progetto Bioshock 4 (il cui titolo a dire il vero sarà probabilmente diverso da questo).

Bioshock: The Collection, la key art ufficiale

"Sono felice di annunciare che sono entrata in Cloud Chamber come Narrative Lead su BioShock", ha spiegato la sceneggiatrice, che ha una grande esperienza nel ruolo in ambito videoludico.

Tra i giochi a cui ha preso parte, in questi anni, ci sono i due suddetti Ghost of Tsushima, Watch Dogs Legion, Far Cry 5 e vari altri, tutte produzioni nelle quali l'ambito narrativo ha una certa rilevanza. Tuttavia, nessuna notizia più concreta è emersa, nel frattempo, sul nuovo BioShock.

Sappiamo che nel frattempo c'è anche un film in lavorazione da Netflix, mentre l'autore originale, Ken Levine, si è invece dedicato a Judas, il nuovo gioco annunciato proprio nel corso della serata dei The Game Awards 2022. Secondo alcune voci di corridoio, BioShock 4 starebbe attraversando uno sviluppo piuttosto travagliato, ma non ci sono state informazioni ufficiali al riguardo.

L'introduzione di Liz Albl, in ogni caso, rappresenta un'ottima notizia e la dimostrazione che il progetto sta andando avanti anche con buone prospettive in termini di produzione.