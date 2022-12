Fortnite: l'upgrade a Unreal Engine 5 su PS5 e Xbox Series X|S analizzato da Digital Foundry

Fortnite ha recentemente ottenuto l'aggiornamento ad Unreal Engine 5 che ha apportato numerosi avanzamenti dal punto di vista tecnologico su PS5 e Xbox Series X|S, i quali possono essere ulteriormente apprezzati con questa prima analisi video più approfondita da parte di Digital Foundry.

L'aspetto risulta piuttosto diverso anche a prima vista, ma ci sono diversi dettagli che vengono rilevati in maniera più precisa dalla disamina effettuata dalla rubrica britannica.

In particolare, le nuove tecnologie compaiono nella modalità a 60 fps, mentre non sono presenti nella modalità a 120 fps. Il ray tracing viene applicato attraverso il sistema Lumen, con aggiunta di denoizer per rendere più "morbido" l'aspetto generale, tuttavia permangono alcuni piccoli effetti di pop-in anche utilizzando Nanite.

Il passaggio alle specifiche di Unreal Engine 5.1, in particolare, ha migliorato la qualità grafica attraverso un uso intensivo del sistema di TSR (Temporal Super Resolution), che consente di effettuare un notevole upgrade della risoluzione nonostante si parta da una base nativa inferiore ai 4K reali.

Su console, la qualità grafica su PS5 e Xbox Series X è molto simile: la risoluzione è dinamica e oscilla tra 864p e 1836p, con un vantaggio a favore di Xbox Series X, che in media visualizza il 59% di 4K per asse rispetto al 55% per asse di PS5 (la risoluzione media su PS5 sarebbe 2112 x 1188 mentre su Xbox Series X è 2265.6 x 1274).

Dal punto di vista delle performance, il target dei 60 fps è mantenuto in maniera piuttosto convincente su tutte le piattaforme. Su Xbox Series S si notano alcune riduzioni, necessarie per mantenere la fluidità a un buon livello: la risoluzione si abbassa a una variazione compresa tra 540p e 1080p, ma mantenendosi sostanzialmente intorno al 73% dei 1080p, tuttavia vengono rimossi i riflessi gestiti attraverso Lumen, preferendo il classico SSR. Appare inoltre ridotta la complessità della vegetazione e le light map, tuttavia si notano comunque i miglioramenti apportati alla global illumination e all'uso di Nanite.

Sul fronte PC, viene mostrato un confronto anche tra la versione hardware e quella software di Lumen, con la prima che mostra i personaggi nei riflessi, mentre l'altra no. Inoltre, la versione hardware ha un sistema di illuminazione più accurato e riflessi più precisi.