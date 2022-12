The Witcher: gli autori della serie Netflix disprezzano i libri? La showrunner smentisce

Tra le varie polemiche che sono emerse in questi mesi sulla serie Netflix di The Witcher, al di là di quella maggiore riguardante il cambio dell'attore protagonista, c'è anche la questione del presunto disprezzo dimostrato da alcuni autori nei confronti del materiale di partenza, ovvero i libri e i videogiochi, ma questa eventualità è stata smentita da Lauren Hissrich, la showrunner.

L'aneddoto è emerso da un racconto di Beau DeMayo, che ha appunto lavorato alla sceneggiatura della serie TV di The Witcher e sta ora scrivendo quella di X-Men '97.

The Witcher, serie Netflix: Yennefer nella versione TV

L'autore aveva riferito di voler lavorare solo con persone fortemente motivate e appassionate al soggetto, visto che in precedenza si era ritrovato in squadra delle persone che "prendevano in giro" i testi di riferimento, ovvero i libri di Andrzej Sapkowski in particolare ma anche i videogiochi.

"Non ho mai preso in giro i libri", ha affermato la Hissrich, rispondendo sull'argomento e smentendo dunque la questione. "Ho un grande rapporto con il Signor Sapkowski e le stanze degli sceneggiatori sono luoghi sacri e sicuri, ma soprattutto spazi in cui si predilige il supporto. Non credete a tutto quello che leggete", ha spiegato la showrunner della serie Netflix.

In ogni caso, la Hissrich ha anche riferito di avere grande rispetto per Beau, anche per aver scritto alcuni degli episodi più interessanti e anche coraggiosi della serie in questione.

Nel frattempo, prosegue lo sgomento generale per l'abbandono della serie Netflix da parte di Henry Cavill, con tanto di petizione che chiede il suo ritorno a discapito del nuovo attore scelto, ovvero Liam Hemsworth. In attesa di vedere come procederà il filone principale, ricordiamo che è in arrivo anche lo spin-off The Witcher: Blood Origin.