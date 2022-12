The Last of Us Parte I per PC funzionerà su Steam Deck, assicura Neil Druckmann

Sebbene non si tratti proprio di un comunicato ufficiale con tutti i crismi, possiamo prendere il tweet di Neil Druckmann in cui assicura che The Last of Us Parte I funzionerà su Steam Deck come una conferma del supporto per il dispositivo Valve.

Buona parte dei giochi PC funzionano a dovere su Steam Deck, in particolare le nuove produzioni di un certo calibro per le quali viene riservata un'attenzione particolare, ma la conferma della compatibilità totale e del corretto funzionamento in tutto e per tutto si ha solo attraverso una sorta di procedura di certificazione effettuata dagli sviluppatori in collaborazione con Valve.



È evidente che Naughty Dog abbia già preso in considerazione la cosa e abbia già effettuato i dovuti passi per assicurare tale compatibilità, considerando le affermazioni di Neil Druckmann, director di The Last of Us Parte I, su Twitter.

"Ellie e Joel abbelliranno Steam Deck, non vi preoccupate!", ha scritto Druckmann, con tanto di meme associato a esprimere tutta la soddisfazione possibile per questa conferma. La frase è ancora piuttosto vaga, ma possiamo prenderla come una conferma del fatto che The Last of Us Parte I ha attraversato, o sta attraversando, la procedura per il supporto completo su Steam Deck.

Nel frattempo, la data d'uscita è stata annunciata con trailer ai TGA 2022, fissata per il 3 marzo 2023 su piattaforma Windows. C'è ancora un po' da aspettare dunque, ma possiamo stare certi che il gioco funzionerà a dovere anche sulla piattaforma portatile di Valve, che sta riscuotendo un grande successo in questi mesi.