Black Friday 2021, NEO The World Ends with You per PS4 e Switch: offerta Amazon al minimo storico

Per il Black Friday 2021, su Amazon è in offerta NEO The World Ends with You, sia in versione PS4 che in versione Switch. Lo sconto è fino a 27€, ovvero fino al 45%. Sia per la versione PS4 che per quella Switch, si tratta del prezzo minimo proposto su Amazon sin dall'uscita. Recentemente era stato possibile trovarlo a 45 euro, ma ora raggiunge una cifra imperdibile. È venduto e spedito da Amazon.

Nella nostra recensione di NEO The World Ends with You vi abbiamo spiegato che: "La nuova avventura prosegue e completa la storia cominciata quattordici anni fa, espandendo in modo interessante un immaginario che ha ancora qualcosa da dire, ma non avrà lo stesso impatto su chi si sta avvicinando adesso al franchise. Al netto di un comparto tecnico meno brillante di quanto avremmo voluto, eccezion fatta per la splendida colonna sonora, e di un sistema di combattimento divertente ma limitato, NEO: The World Ends with You resta un acquisto obbligato per i fan della serie e un buon JRPG in generale."

Il protagonista di NEO The World Ends with You

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.