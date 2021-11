Halo Infinite multiplayer: risoluzione e framerate nella video analisi di VGTech

Il multiplayer di Halo Infinite è stato messo sotto la lente d'ingrandimento da VGTech per una delle sue classiche analisi tecniche in video, in questo caso incentrata sulle versioni Xbox Series X|S e Xbox One X|S, per analizzarne risoluzione e performance.

Nel video possiamo vedere prima la modalità Qualità Grafica di Xbox Series X, poi la modalità Performance di Xbox Series X, quindi la Quality e la performance di Xbox Series S per poi passare a Xbox One X e Xbox One S, ovviamente con risultati diversi a seconda delle piattaforma.

Xbox Series X in modalità Qualità Grafica utilizza una risoluzione dinamica che va da un massimo di 3840x2160 a un minimo rilevato di 2400x1800, con temporal upsampling che ricostruisce l'immagine in 4K in ogni momento, mentre Xbox Series S in modalità qualità grafica mantiene una risoluzione di 1920x1080, apparentemente fissa.

In modalità Performance, Xbox Series X utilizza una risoluzione dinamica che passa da un massimo di 2560x1440 a un minimo di 1390x960, con ricostruzione a 2560x1440, mentre Series S passa da 1920x1080 a 1440x1080 ma mantenendo la risoluzione massima per quasi tutto il tempo, cosa che lascia supporre un possibile margine che avrebbe consentito alla console di raggiungere risoluzioni superiori in modalità qualità, considerando la consistenza delle performance.

Xbox One X in modalità qualità va da 3840x2160 a 2880x1800 con temporal upsampling e da 2560x1440 a 1706x960 in Performance, mentre Xbox One S va da 1920x1080 a 1280x900.

Per quanto riguarda le performance, i risultati sono molto positivi: Xbox Series X in modalità qualità grafica rimane saldamente ancorato a 60 fps, con una media di 59,99 fps registrati, mentre in Performance mode va sostanzialmente a 120 fps, vista la media registrata di 119,71 fps. Anche Series S rimane sui 60 fps in maniera consistente e sui 30 fps nella modalità qualità, stesso frame-rate di Xbox One S e Xbox One X in modalità qualità, mentre quest'ultima mantiene i 60 fps nella modalità performance. I cali sembrano essere pochi e rari, almeno per quanto riguarda il test effettuato.

Questa mattina abbiamo pubblicato anche il nostro provato della Campagna di Halo Infinite con ottime impressioni.