A poche ore dalla BlizzCon 2021, Blizzard ha presentato il merchandise per il suo trentesimo anniversario. Tra i prodotti esclusivi ci sono felpe con cappuccio, magliette, tappetini per la scrivania, puzzle e altro ancora. Particolarmente interessanti i nuovi cataloghi, dedicati a Overwatch, Hearthstone e World of Warcraft (certo, ne potevano fare uno dedicato alla storia della compagnia... magari sarà presentato a sorpresa).

Tutti i prodotti saranno prenotabili tra poche ore, dopo l'inaugurazione della BlizzCon 2021. Per adesso non c'è ancora niente, ma il punto di partenza per fare i propri acquisti è sicuramente il Blizzard Gear Store, dove troverete molti altri oggetti legati ai brand più famosi del noto sviluppatore.

La BlizzCon 2021 si annuncia come particolarmente interessante, con nuove informazioni su Diablo IV e Overwatch 2, la probabile presenza dell'edizione rimasterizzata di Diablo 2 e aggiornamenti su tutti i giochi live service della compagnia. Dovrebbe venire annunciata anche la data d'uscita di Diablo Immortal, il capitolo mobile del gioco, e ci dovrebbero essere delle altre iniziative speciali legate al trentesimo anniversario dello studio. Certo, del nucleo originale non c'è praticamente più nessuno, ma immaginiamo che a molti giocatori interessi poco o nulla.