Soulja Boy ci riprova: altra console in sviluppo dopo il fallimento della prima

Soulja Boy sembra intenzionato a riprovarci, con una nuova console in sviluppo, almeno secondo le ultime comunicazioni del rapper, che evidentemente non si è arreso dopo il fallimento del primo esperimento in questo senso.

La storia della console di Soulja Boy ha risvolti alquanto comici: nel 2019 il rapper aveva iniziato a pubblicizzare via social la strana impresa di lanciare una console da gioco, senza poter vantare particolari basi in termini di sviluppo tecnologico o supporto software. Immediatamente, è stato raggiunto da minacce legali del tipo "cease and desist" da parte di diverse compagnie quando è emerso che la sua "console" era una sorta di clone.

Di fatto, si trattava di una sorta di console portatile cinese piena di giochi piratati che è stata subito eliminata dal mercato, ma questo non ha impedito al rapper di effettuare alcune notevoli sparate via social, come quando si è vantato del fatto di aver spinto Reggie Fils-Aime al ritiro per troppa paura e altre follie assortite.

Su Twitter e Instagram, di recente è tornato in attività l'account di "Soulja Game Console", che a quanto pare starebbe "Costruendo una nuova console da zero con un nuovo design e giochi tutti nuovi", a quanto pare. A giudicare dall'immagine diffusa attraverso Instagram, viene da pensare che anche questo secondo tentativo sia destinato a terminare esattamente come il primo.