Bloober Team, lo studio di The Medium sta assumendo per il prossimo grande progetto

The Medium è stato un grande successo. Lo dimostra il fatto che è riuscito a ripagare le spese di produzione e marketing in un giorno, ma anche che il team di Bloober Team ha annunciato di essere alla ricerca di nuovi talenti. Lo sviluppatore, infatti, non se ne sta con le mani in mano ed è già al lavoro sul prossimo grande progetto.

Nella nostra recensione di The Medium vi raccontiamo perché si tratta dell'horror psicologico che stavate aspettando. D'altra parte il team polacco non è nuovo ad exploit del genere, avendo creato giochi del calibro di Observer, Blair Witch e Layers of Fear.

Per il suo prossimo progetto, però, lo studio di Cracovia sta cercando nuovi QA Tester, Concept Artist, Combat Programmer, 3D Environment Artist, Gameplay Programmer, VFX Artist, Art Producer, 3D Technical Animator e producer. Lo studio, infatti, per il designer Artur Łączkowski sta già pensando al prossimo nuovo grande gioco che è persino più fico di The Medium. Il nuovo gioco, pare, utilizzerà l'Unreal Engine 4 e i relativi middleware più diffusi.

Nel caso in cui siate interessati alle posizioni aperte, dovrete andate a questo indirizzo. In bocca al lupo.