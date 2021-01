Bloodstained: Ritual of the Night: in arrivo un crossover con Kingdom: Two Crowns

Il publisher Raw Fury ha annunciato un crossover molto particolare: quello tra Bloodstained: Ritual of the Night e Kingdom Two Crowns, che si tradurrà nell'aggiunta di un'area completamente nuova: le Dead Lands.

L'aggiornamento con i nuovi contenuti arriverà il 14 gennaio 2021, ossia tra pochissimi giorni. Raw Fury non ha svelato molti dettagli su cosa dovremo affrontare nella nuova area, ma ha pubblicato un video teaser che mostra Miriam con una corona al suo interno. Purtroppo non si vedono mostri.

Questo non è l'unico aggiornamento che Bloodstained: Ritual of the Night riceverà nel corso del 2021. Già annunciata una modalità classica, che lo avvicinerà ai Castlevania originali.

Bloodstained: Ritual of the Night è disponibile per PC, Nintendo Switch, PS4, Xbox One, sistemi Android e sistemi iOS. È anche giocabile in retrocompatibilità su Xbox Series X e S e PS5.