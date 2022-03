Bloodstained: Ritual of the Night: teaser trailer annuncia l'arrivo di Aurora di Child of Light

L'editore 505 Games ha pubblicato un nuovo teaser trailer di Bloodstained: Ritual of the Night per annunciare ufficialmente l'arrivo di Aurora, la protagonista di Child of Light, come personaggio giocabile. L'aggiornamento dedicato sarà lanciato il 31 marzo 2022 su PC, Xbox e PlayStation. Successivamente su Nintendo Switch. Delle altre versioni non si sa invece nulla.

Nel filmato vediamo Miriam, la protagonista di Bloodstained: Ritual of the Night, entrare in uno dei tanti specchi di teletrasporto sparsi per il gioco. A uscire dallo specchio di destinazione non è però lei, ma Aurora, oltretutto dopo una serie di scritte che fanno riferimento al titolo di Ubisoft.

Sicuramente i fan di questo bel metroidvania saranno felici della notizia, che gli permetterà di allungare la vita del titolo. Il filmato non chiarisce se Aurora avrà dei contenuti dedicati. Comunque sia l'aggiornamento sarà completamente gratuito, quindi provarlo non costerà davvero nulla, connessione a parte per scaricarlo.